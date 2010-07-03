Церемония награждения премии "Человек года" состоялась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Торжественная церемония награждения премии "Человек года" состоялась в Московском государственном академическом театре "Русская песня". Итоги за 2019 год подвели в проекте "Московское долголетие". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.
Процедура отбора лучших подразумевала оценку почти 300 заявок из 11 округов Москвы. В ходе голосования были определены по 5 финалистов в каждой из 11 номинаций. В проекте "Московское долголетие" отметили как участников, так и преподавателей и партнеров.
В качестве номинаций организаторы выделили такие категории, как "За верность проекту", "Поставщик года", "Премьера года", "Достижение года", "Рекордсмен года" и другие. Победителей определяли москвичи в ходе опроса на портале департамента труда и социальной защиты столицы.
Ведущими церемонии награждения стали Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев. На сцене выступили солисты и музыкальные коллективы, творческие труппы показали разученные танцы и балеты. В фойе театра представили тематические фотозоны и портретную галерею лауреатов церемонии.
Ранее в ноябре на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по программе "Московское долголетие". Участникам опроса предложили оценить, насколько улучшилось качество жизни москвичей старшего возраста, и предложить собственные идеи по развитию проекта, запущенного в 2018 году.
Награды "Человека года" проекта "Московское долголетие" вручили в столице
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