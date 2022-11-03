Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом вечером 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вечером в четверг, 3 ноября, столичным водителям по возможности рекомендовано пользоваться общественным транспортом из-за девятибалльных заторов на московских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

В департаменте отметили, что плотное движение наблюдается в центре Москвы, на ТТК, Садовом кольце, МКАД в районе Ленинградского шоссе и на вылетных магистралях в сторону области.

"С утра по дорогам Москвы уже проехало 2,81 миллиона автомобилей – примерно на 40 тысяч больше, чем вчера. На движение также влияют мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14, 27, 32 и 52 километры) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада)", – говорится в сообщении.

В связи с этим горожан попросили воспользоваться общественным транспортом или отложить поездки на время после 20:00. В Дептрансе подчеркнули, что городской транспорт движется по выделенным полосам, что позволяет ему быстрее преодолеть расстояния.

Ранее водителей предупредили об увеличении числа машин на треть на дорогах Московской области в предстоящие выходные. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, рекомендовали не выезжать на машинах с летней резиной и уважать всех участников движения.



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