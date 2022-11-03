Около 300 рабочих мест создадут в торговой галерее и детском клубе в Войковском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Около трехсот рабочих мест создадут в торговой галерее и детском клубе в Войковском районе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, это станет возможным благодаря реализации проекта многофункциональной застройки, которая расположится на улице Адмирала Макарова, владении 8, а также на Головинском шоссе, владении 8, корпусе 3, владении 10, строении 4. Проект предусматривает возведение торговой галереи и детского клуба. Общая площадь объектов составит 48 тысяч квадратных метров.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что площадь галереи составит 15 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что более 510 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в ЦАО в период с января по октябрь 2022 года. Уточнялось, что в рамках реализации программы комплексного обустройства и развития центра столицы возводятся дома, гостиницы, а также социальные и торгово-бытовые объекты.

В департаменте градостроительной политики отмечали, что на сегодняшний день инвесторы возводят жилье вместе с детскими садами. Сообщалось, что такие проекты должны появиться в том числе в Хамовниках.

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