Москвичи выберут любимые места для наблюдения за животными в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" в рамках пятого голосования серии "Осень в Москве" жители столицы смогут выбрать любимые места для наблюдения за животными в городе. Об этом рассказали на портале мэра и правительства столицы.

Респондентам предстоит ответить всего на два вопроса. В первом горожане выделят лучшие места для наблюдения за зверями и птицами. Для этого специалисты подобрали наиболее популярные зоопарки, питомники и фермы, среди которых есть "Городская ферма" на ВДНХ. Там гости могут увидеть коз, альпака, северного оленя по имени Сказка и многих других обитателей. Кроме того, в перечень мест включили вольерный комплекс "Дом лани" в Зеленограде, где содержатся европейские лани.

Ответив на второй вопрос, участники голосования выберут зеленые территории, где посетители могут наблюдать за животными в естественной среде обитания. В список внесли парки Москвы, природные территории и природные заказники. Например, в Перовском парке находятся бельчатники, где создают комфортные условия для жизни зверьков.

Кроме того, в лесопарке "Кусково" гости могут покормить птиц и сделать для них кормушку. Также в лесопарке проводят мастер-классы по созданию кормушек из натуральных материалов.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" москвичам предложили выбрать любимые места для познавательных прогулок. Горожане должны были выбрать самые интересные и живописные места города, а также определить самые интересные мероприятия столичных музеев. Респонденты также могли оставить свои варианты ответов.