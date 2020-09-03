Систему контроля за онлайн-экзаменами протестировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадке пилотного тестирования испытали систему контроля за онлайн-экзаменами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В ведомстве рассказали, что систему Examus протестировали студенты Государственного университета управления. Оператором проекта выступает Агентство инноваций Москвы. Система проводит анализ поведения человека во время экзамена в онлайн-формате.

В основу Examus легли искусственный интеллект и компьютерное зрение. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что главной задачей разработки является повышение уровня знаний студентов и развитие онлайн-образования. В программе пилотного тестирования участвуют 75 площадок. В этом году планируют провести около 100 тестирований.

"Система интересна не только вузам, но и корпорациям – Examus позволяет проводить массовое тестирование своих и сторонних сотрудников, измерять уровень вовлеченности клиентов", – отметил Фурсин.

Отмечается, что после регистрации студент должен отправить администраторам скан паспорта и свою фотографию. Специалисты во время экзамена следят сразу за несколькими учениками, их камеры направлены на компьютер и рабочий стол.

Система способна распознать посторонний голос в помещении и отсутствие студента в кадре. В случае нарушения она подает сигнал тревоги. При этом высшие учебные заведения могут исключить некоторые пункты из списка нарушений, в том числе они могут разрешить посещать во время экзамена ряд сайтов.

В пресс-службе рассказали, что с помощью онлайн-администрирования преподаватели могут принимать вступительные экзамены, проводить олимпиады, онлайн-курсы и трансляции. Система работает на компьютерах и мобильных устройствах.

В мае мэр Сергей Собянин подписал постановление о проведении пилотных тестирований инновационных решений в Москве. В перечень предметов, которые будут проходить соответствующие исследования, попали высокотехнологичная продукция и опытные образцы технологий, которые будут иметь улучшенные характеристики, новые методы использования.

