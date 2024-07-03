Депутат МГД Орлов представил проект стендов в парках об истории Орехово-Борисово

Фото: Иван Акифьев

Депутат Мосгордумы, заведующий кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ Степан Орлов в рамках круглого стола "История Орехово-Борисово: изучение и популяризация" представил проект из тематических стендов, которые будут расположены в парках и будут знакомить жителей с уникальными фактами из истории района.

"Возможно, кто-то думает, что Орехово-Борисово – обычные "скучные" спальные районы, которые начали застраиваться лишь в конце XX века, а до того в здешних местах была фактически безжизненная пустыня? Но оказывается еще в X–XIII веках тут кипела очень бурная жизнь! Именно у нас сохранилось, к примеру, несколько групп курганов вятичей, причем самые интересные и почти что не потревоженные археологами и "черными" копателями. Отмечу: вятичи находились на более высокой ступени развития, нежели многие другие племена-современники. Они были умелыми земледельцами, искусными ремесленниками, удачливыми купцами", – сказал Орлов.

По его словам, не менее увлекательное прошлое у Каширского шоссе, названной так в память о древней дороге, некогда уходившей из столицы Московского княжества на юг – к пограничным рубежам, к городку Кашире на Оке. Эта магистраль играла колоссальную роль и в период противостояния с Ордой, и в смутные времена.

Депутат предложил жителям Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное поучаствовать в проекте, предложив собственные оригинальные темы для стендов, повествующих об истории районов.

Заметные и при этом легкие конструкции предполагается установить в парках и скверах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное. Останавливаясь у них, можно будет узнать о курганах вятичей, истории местного хозяйства и промыслов, о Каширском шоссе, храмах Орехово-Борисово, о Борисовских прудах и Борисовской плотине. Этот проект не имеет аналогов на районном уровне, готовится совместно с активистами, которые интересуются богатым прошлым этих земель.

Ранее сообщалось, что более тысячи подписей поставили жители столичных районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное в поддержку проекта по очистке Царицынских и Борисовских прудов и благоустройству прилегающих территорий. По словам депутата Мосгордумы Степана Орлова, также есть запрос жителей на буккросинг в зоне отдыха на прудах.