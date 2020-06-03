Москвичам рассказали об онлайн-сервисах для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для столичных школьников доступны онлайн-сервисы, на которых ребята могут повторить школьную программу, освоить основы ИТ-технологий, поучаствовать в квестах, отправиться в виртуальное путешествие и многое другое. Все это можно сделать, не выходя из дома, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Школьная программа

Московским школьникам круглый год доступны материалы библиотеки МЭШ, которые могут быть полезны в повторении пройденного материала, а также освоении нового. В МЭШ размещено более 1,4 тысячи электронных пособий, учебников и произведений художественной литературы, свыше 100 тысяч образовательных интерактивных приложений, фото-, видеоконтент и многое другое. Школьники могут в любое время воспользоваться сервисом для улучшения своих знаний по разным предметам.

В период летних каникул библиотека МЭШ может быть полезна не только учащимся, но и родителям с маленькими детьми. Для этого есть новое развивающее приложение "Дошкольники".

ИТ-технологии

Освоить основы программирования, поучаствовать в киберспортивных турнирах, пройти курсы по нейротехнологиям и прикладной лингвистике можно в онлайн-лагере "Киберлето-2020". Мероприятия подготовили для ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Программа будет проходить в шесть смен: с 1 по 12 июня, с 15 по 26 июня, с 29 июня по 10 июля, с 13 по 24 июля, с 27 июля по 7 августа, с 10 по 21 августа.

Также онлайн программу под названием "IT-лето-2020" подготовил Московский центр технологической модернизации образования. С июня по август ребята в возрасте от шести до 17 лет могут принять участие в увлекательных занятиях по 29 ИТ-направлениям.

Квесты и виртуальное путешествие

Летние онлайн-смены и онлайн-программы организовали 26 столичных дворцов и центров творчества. Список мероприятий можно посмотреть на портале "Дом онлайн".

Каждый день будут проходить тематические мастер-классы, квесты, семинары, игры, а также виртуальные путешествия.

Культура онлайн

На портале "Узнай Москву" ребята смогут познакомиться с интересными фактами о столице. Интерактивный гид по достопримечательностям содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, сотен памятников, музеев, городских территорий, а также истории более 200 известных людей, жизнь которых связана с Москвой. Также можно принять участие в виртуальном квесте. Всего пользователям портала доступно 18 виртуальных прогулок по столице и 61 онлайн-викторина.

Около 50 тысяч снимков предметов из коллекций крупнейших музеев можно увидеть на портале "Музейная Москва онлайн". А на онлайн-выставке Дарвиновского музея представлены картины, посвященные животным. Каждое фото экспоната сопровождается описанием.

Послушать интересные лекции, посмотреть цирковые шоу и театральные представления, посетить виртуальные экскурсии и совершить онлайн-прогулки можно на онлайн-площадке #Москвастобой. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Кроме того, в столице дан старт робототехническому онлайн-сезону для школьников. В его рамках участники смогут улучшить навыки программирования, а также создать робота-помощника. В частности, для учащихся третьих – одиннадцатых классов подготовили видеоуроки и марафон заданий. Также запланировано проведение творческих проектов.

Во время онлайн-занятий участники смогут научиться программировать роботов, создавать 3D-модели будущих изобретений, а также участвовать в соревнованиях.