Проекты, посвященные 75-летию Победы, запустят в Музее Москвы 7 мая

Фото: ТАСС/Владимир Ларионов

Студенты ГИТИСа поучаствуют в проектах Музея Москвы "Письмо. 75 слов о Войне" и "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны", посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Агентство "Москва".

Выставки представят пользователям на странице культурного учреждения 7 мая. Так, проект "Письмо. 75 слов о Войне" собрал в себя более 50 писем военных лет. Они будут прочитаны студентами выпускного курса актерского факультета ГИТИС.

Второй же проект представляет из себя выставку фотографов Бориса и Ольги Игнатович, которые прошли через годы войны. На выставке будут представлены фотографии событий 1940-х годов. Для экспозиции собрали 200 различных фотографий периода Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню. После церемонии планируется обращение главы государства к россиянам.