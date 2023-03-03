Столичным предприятиям одобрили льготные инвесткредиты более чем на 13 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что с марта 2022 года московским промышленным предприятиям одобрили льготные инвесткредиты более чем на 13 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

"На данный момент уже одобрены заявки производителей косметики, автокомпонентов, компаний сферы переработки отходов и других отраслей более чем на 13 миллиардов рублей", – подчеркнул он.

Компании могут использовать полученные средства для приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупки нового оборудования, создания и реконструкции производственных мощностей, благоустройства территории.

Год назад город выделил на эти цели 20 миллиардов рублей. За реализацию программы отвечает столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Льготные инвесткредиты одобряют для того, чтобы простимулировать предприятия к дальнейшему развитию производства.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что теперь действует упрощенный порядок получения средств, что привело к увеличению объема одобренных заявок. В связи этим власти города прогнозируют увеличение объемов производства, рост инвестиций столичной промышленности в развитие промплощадок и инфраструктуры, появление новых рабочих мест.

Овчинский указал на то, что на каждый выделенный в рамках программы рубль приходится до 55 рублей в виде вложений в производственные площадки и экономику города.

Ранее Сергей Собянин упростил условия для получения льготных инвестиционных кредитов промышленными предприятиями. Он отметил, что были приняты меры, направленные на повышение промышленного потенциала Москвы.

Так, предприятиям для получения льготных инвесткредитов больше не потребуется предоставлять данные об объеме выручки и численности персонала за прошлые годы. Кроме того, средства теперь будут предоставляться не только на развитие производства, но и благоустройство прилегающих территорий.



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