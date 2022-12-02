На месте бара "Симачев" в Столешниковом переулке откроются магазины

Фото: Агентство "Москва"

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что появится на месте бара "Симачев" в Столешниковом переулке, передает пресс-служба Москомархитектуры.

По его словам, четырехэтажное строение облицуют натуральным камнем светлого оттенка с рельефными вставками. На первых двух этажах разместятся магазины, а остальные площади займут кафе и ресторан.

"Многих интересовала судьба этого здания, и недавно мы согласовали проект, который гармонично впишется в архитектурную линию Столешникова переулка. Современный объем с четкими линиями, аккуратными рельефными деталями и большими окнами будет привлекать внимание, но уже не за счет откровенного китча", – сказал главный архитектор.

Он отметил, что площади в новом здании смогут арендовать fashion-бренды и рестораторы. На третьем и четвертом этажах могут появиться летние террасы.

Легендарный столичный бар "Симачев" в Столешниковом переулке закрыли в 2019 году.

"Симачев" открылся в 2007 году и почти сразу стал одним из главных ночных заведений столицы. Здание выделялось лестницей с красной подсветкой и хохломской стеной, оформленной художником и совладельцем бара Денисом Симачевым.

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