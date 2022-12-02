Четыре территории бывших самостроев в Москве задействуют под инвестиционные проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре освобожденных от самостроя участка в Москве используют для реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"По четырем участкам общей площадью более 185 тысяч квадратных метров уже определена концепция дальнейшего использования – на них будут реализованы масштабные инвестиционные проекты", – сообщил Бобров.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в Северо-Восточном административном округе Москвы построят фармацевтический технопарк. Внутри расположатся подразделения по изучению перспектив инновационных лекарственных препаратов и другие центры. Благодаря возведению предприятия в городе появятся около тысячи новых рабочих мест.

В столичном районе Капотня планируют построить комплекс по изготовлению товарного и архитектурного бетона. Еще два масштабных инвестиционных проекта реализуют в Северном административном округе столицы.

Реализация проектов направлена на повышение качества городской инфраструктуры, развитие производства и создание новых рабочих мест. Инвестор может получить землю для возведения объекта в рамках программы на льготных условиях без предварительных торгов. Выгода города в подобных условиях заключается в получении производственных мощностей и новых объектов инфраструктуры.

В настоящее время Госинспекция по недвижимости продолжает работу по выявлению участков самостроя для пресечения нарушений и дальнейшей реализации на территориях новых проектов. С начала 2022 года в Москве было обнаружено 66 участков самостроя. Нарушающие правила постройки были ликвидированы.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что благодаря реализации масштабных инвестпроектов в городе появятся 16 тысяч новых рабочих мест. В строительство 27 производственных объектов инвесторы планируют вложить 75,5 миллиарда рублей. Половина предоставляемых городом участков выдана под предприятия строительной сферы.



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