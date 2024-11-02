Высадка тюльпанов на столичные клумбы завершена

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили высадку тюльпанов на клумбы Москвы, сообщила пресс-служба городского хоязйства столицы.

"Работы проводим до наступления устойчивых отрицательных температур, чтобы луковицы успели укорениться. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – приводит ведомство слова заммэра города Петра Бирюкова.

Специалисты высадили несколько сортов тюльпанов. Так, позже на московских клумбах распустятся "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав", цветки которого имеют нежно-розовый цвет.

После высадки специалисты задекорировали цветники разноцветной древесной щепой. Она также сможет защитить луковицы при наступлении сильных морозов.

Готовить к зиме столичные цветники начали в середине октября. Была организована подкормка растений удобрениями для укрепления их корневой системы и повышения морозостойкости. Также специалисты городского хозяйства занимались очищением клумб от мусора и сорняков, обработкой многолетников от болезней и вредителей, обрезкой растений и прикрытием кустовых роз специальным защитным материалом.