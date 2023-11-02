Памятники в Москве промыли перед зимой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве завершилась последняя в 2023 году комплексная промывка памятников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи", – рассказал он.

Вице-мэр обратил внимание, что промывка объектов осуществляется только при плюсовой температуре. Каждый памятник очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан.

В работе с крупными объектами специалисты комплекса городского хозяйства использовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.

До этого в столице на зиму законсервировали фонтаны. В течение предстоящего сезона их будут приводить в порядок: обновят инженерные коммуникации, фильтры, насосы и другое оборудование. В апреле 2024 года фонтаны вновь начнут работать в городе.



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