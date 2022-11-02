Власти опровергли информацию об отключении электроснабжения в Нагатинском затоне

Электроснабжение всех объектов в Нагатинском затоне осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее в Сети сообщалось, что в нескольких домах в районе станции метро "Коломенская" пропало электричество.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов напомнил, что вступивший накануне новый ГОСТ по поверке счетчиков воды позволит повысить качество обслуживания граждан и защитит их от мошенников. Кроме того, новый порядок предусматривает четкий алгоритм действий, специальную аккредитацию для компаний, которые занимаются заменой приборов.



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