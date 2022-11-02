Первый этап программы реновации в Западном Дегунине завершится досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый этап программы реновации в Западном Дегунине на севере столицы завершится раньше срока, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Так, в ближайшее время планируется расселить три старых дома, которые являются последними из 11 запланированных к расселению в рамках первого этапа программы реновации. Отмечается, что для жителей пятиэтажек возвели дом на Путейской улице.

"В новые квартиры переедут около 720 жителей, проживающих в пятиэтажках на улице Ангарской, доме 2, корпусах 1 и 2 и улице Талдомской, доме 1", – уточнил Левкин.

Новый дом, по его словам, был готов еще в июле. Всего в нем располагается 272 квартиры. Территория рядом с новостройкой была благоустроена и приспособлена для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также для родителей с колясками. Во дворе обустроили детские и площадки для занятий спортом, а также зоны отдыха. Кроме того, недалеко от дома находятся Грачевский парк и Ангарские пруды.

В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что на первом этаже новостройки открылся центр информирования по переселению. Горожанам там смогут помочь в том числе с оформлением документов.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 новостроек по программе реновации. Наибольшее количество – в ЮЗАО – 7 домов. В САО и ЮАО – по 5, ВАО, ЗАО и ЮВАО – по 4 дома.

В 2022 году под заселение в столице передали 52 дома. Уточнялось, что в ходе реализации программы расселят 5 175 старых домов.



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