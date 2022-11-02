Для жителей поселения Сосенского в ТиНАО построят детский сад на 220 мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад на 220 мест построят для жителей поселения Сосенского в ТиНАО, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он пояснил, что детсад появится возле деревни Николо-Хованское. Здание площадью 3,6 тысячи квадратных метров сделают г-образной формы, а внутренний контур стен будет волнообразной формы.

По словам Левкина, детский сад станет частью жилого квартала. Помимо него, здесь возведут дошкольное учреждение на 100 мест и образовательный комплекс, который объединит школу на 1 350 учащихся и детский сад на 350 воспитанников. Сам жилой комплекс появится на берегу большого пруда, в 500 метрах от станции метро "Прокшино".

Глава ведомства подчеркнул, что транспортная доступность и обеспеченность жилой застройки социальными объектами напрямую влияет на качество жизни москвичей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в следующем году в ТиНАО появятся шесть новых объектов образования. По его словам, дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства детских образовательных объектов в столице. Представитель мэрии объявил, что с начала 2022 года в городе завершилось строительство 22 детских садов и 15 школ.

В Москве планируют завершить строительство 160 детских садов и школ в ближайшие 3 года

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