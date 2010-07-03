На "Воробьевых горах" открылась выставка "Московское долголетие"

15:21
15:21
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выставка "Московское долголетие" открылась на станции метро "Воробьевы горы". Посетить ее можно до 10 октября, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Пассажирам представили порядка 100 работ участников и педагогов проекта. С ними смогут ознакомиться свыше 120 тысяч человек.
Натюрморты, портреты и пейзажи разместили в десяти стеклянных колбах на платформе станции. Авторы работ – участники курса "Изобразительное искусство" старше 55 лет. Руководители им заслуженный художник России Александр Кулемин и член Московского союза художников Елена Молчановска.
Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 1 января 2019 года программа стала постоянной.
Она помогает старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создает максимум возможностей для самореализации. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
1 октября начался осенне-зимний сезон проекта. Участников ждут три новых направления, добавлены также другие культурные, образовательные и спортивные программы.
"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"
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