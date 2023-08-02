Фасад торгового центра в поселке Внуковское украсят россыпью светильников

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Торговый центр в поселке Внуковское в ТиНАО украсят с применением ламелей "под дерево" и светильниками, свет от которых будет напоминать падающие звезды. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект строительства ТЦ согласовала Москомархитектура. Он расположится около станции "Рассказовка" Московского метрополитена.

"Основными требованиями к торговым центрам, конечно, является их функциональность, надежность, безопасность, архитектурно-художественная выразительность. В данном случае большое внимание авторы концепции уделили подсветке, которая в темное время суток будет напоминать звездопад", – цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Для отделки внешних фасадов объекта используют алюминиевые панели. Первые этажи оформят с применением свето-прозрачных конструкций, а верхняя часть будет предназначена для размещения рекламы.

На первом этаже одного из блоков торгового центра расположится продуктовый супермаркет и магазин товаров для детей. Второй блок будет двухэтажным и включит в себя зоны фудкорта с игровой зоной для детей.

Благодаря внутреннему пешеходному проходу добираться до ТЦ с удобством смогут жители прилегающих территорий. Проектные решения объекта отвечают требованиям доступности, безопасности и удобства.

Ранее стало известно, что на территории автовокзала "Южные ворота" появится торгово-складской комплекс. Объект с двумя погрузочными рампами возведут на 19-м километре МКАД на участке площадью 6,5 гектара. Общая поэтажная площадь здания составит 223 тысячи квадратных метров.

