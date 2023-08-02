Вебинар о защите от мошенников в сфере недвижимости пройдет для москвичей

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Москвичи узнают, как защититься от мошенников в сфере недвижимости на вебинаре 4 августа. Он пройдет в рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В рамках проекта "Перезвони сам" мы рассказываем горожанам о различных видах мошеннических схем на примерах реальных историй людей. Мы уже беседовали о том, как совершать покупки в интернете безопасно, кто и где может получить бесплатную юридическую помощь и как не потерять квартиру, поговорив по телефону", – отметила пресс-служба департамента информационных технологий.

На этом вебинаре эксперты расскажут о способах обмана риелторов, о защите от поддельных объявлений и оформлении сделки.

Экспертами мероприятия станут специалисты столичного департамента информационных технологий, управления МВД РФ и крупной отраслевой площадки.

Москвичи смогут побывать на вебинаре и очно. Для этого им необходимо заполнить специальную форму.

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