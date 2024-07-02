Зеленоградский дворец бракосочетания открылся после ремонта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зеленоградский дворец бракосочетания, расположенный в историческом центре, начал работу после ремонта. Его открытие приурочили ко Дню семьи, рассказала Агентству "Москва" начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

В рамках реконструкции специалисты заменили двери входной группы, напольные покрытия, а также обновили холл, зал торжественной регистрации брака, кабинеты оформления документов и приема заявлений о заключении брака, уточнила Уханева. Кроме того, было модернизировано освещение торжественной части и холла.

"Для молодоженов доступны светлые современные интерьеры, зоны для фотосессий", – отметила Уханева.

Она добавила, что после ремонта изменился график работы дворца. Если раньше молодожены могли пожениться в торжественной обстановке только по пятницам и субботам, то теперь функция доступна со вторника по субботу.

Между тем 8 августа столичные ЗАГСы проведут пилотные регистрации брака в современном пространстве "Дворец культур". Всего в этот день в Москве собираются пожениться около 900 пар, и почти все места в дворцах бракосочетания и на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья" заполнены.

В связи с этим в красивую дату открылся прием заявлений на новую локацию. Для молодоженов будут доступны три зала "Дворца культур" с уникальной архитектурой от художников из Третьяковской галереи и профессиональных реставраторов.