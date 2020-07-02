Пятиэтажный дом в Бескудниковом районе расселен по программе реновации

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Пятиэтажный дом в Бескудниковом районе расселили по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Все жильцы дома 6 на Коровинском шоссе получили новое жилье. Они переехали в стартовые новостройки, расположенные в том же районе.

Как рассказал глава ведомства Максим Гаман, из 82 семей 56 уже живут в новых равнозначных квартирах. Дополнительными механизмами по переселению воспользовались 26 семей, которые заключили необходимые договоры с Московским фондом реновации жилой застройки.

Расселенный дом решили вывести из эксплуатации. Сейчас проводятся мероприятия по его сносу.

В департаменте строительства Москвы ранее сообщили, что в столице в рамках программы реновации жилого фонда до конца 2020 года планируется передать под заселение еще 28 домов. Всего с момента старта программы был сдан 51 дом.

