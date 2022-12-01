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14:06

Город

В Москве продолжат высадку деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве продолжают активно озеленять видовые пространства и магистрали. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в своем телеграм-канале.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на ключевых магистралях и видовых пространствах. Всего в этом году высадим более пяти тысяч крупномеров. Очередной этап стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе", – говорится в публикации.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты решили осуществить посадку около 650 лип. По его словам, именно эти деревья отлично подходят для города. Они устойчивы к ветру и морозам, не подвержены болезням.

Планируется высадить:

  • более 220 деревьев на улице 800-летия Москвы;
  • свыше 1,2 тысячи деревьев на Щелковском шоссе;
  • более 750 деревьев на Волоколамском шоссе.

Бирюков отметил, что все работы сотрудники комплекса проводят ночью, чтобы не создавать неудобств для горожан и не мешать дорожному движению.

На перечисленных территориях появятся следующие виды деревьев:

  • липы;
  • рябины;
  • клены остролистные;
  • березы;
  • декоративные яблони;
  • плакучие ивы;
  • черемуха.

Саженцы помещают в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Для молодых деревьев создают условия, при которых не происходит гниение корней и пропускается воздух.

В комплексе также рассказали о планах провести озеленение на территориях:

  • Каширского шоссе;
  • Волоколамского шоссе;
  • Щелковского шоссе;
  • Аминьевского шоссе;
  • Ленинского проспекта;
  • улицы Беломорской;
  • улицы 800-летия Москвы;
  • улицы Наметкина;
  • улицы Лобачевского;
  • улицы Обручева;
  • улицы Олонецкой;
  • Березовой аллеи.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что около 11 тысяч деревьев и кустарников высадили в ходе благоустройства территорий 66 поликлиник в Москве.

Он также отметил, что в ходе благоустройства территорий детских поликлиник специалисты высадили около 630 деревьев и четыре тысячи кустарников, взрослых – 520 и 5,7 тысячи соответственно. На прилегающих территориях медучреждений смешанного типа было высажено 14 деревьев и 66 кустарников, добавил заммэра.

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