В Москве продолжат высадку деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве продолжают активно озеленять видовые пространства и магистрали. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в своем телеграм-канале.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на ключевых магистралях и видовых пространствах. Всего в этом году высадим более пяти тысяч крупномеров. Очередной этап стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе", – говорится в публикации.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты решили осуществить посадку около 650 лип. По его словам, именно эти деревья отлично подходят для города. Они устойчивы к ветру и морозам, не подвержены болезням.

Планируется высадить:

более 220 деревьев на улице 800-летия Москвы;

свыше 1,2 тысячи деревьев на Щелковском шоссе;

более 750 деревьев на Волоколамском шоссе.

Бирюков отметил, что все работы сотрудники комплекса проводят ночью, чтобы не создавать неудобств для горожан и не мешать дорожному движению.

На перечисленных территориях появятся следующие виды деревьев:

липы;

рябины;

клены остролистные;

березы;

декоративные яблони;

плакучие ивы;

черемуха.

Саженцы помещают в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Для молодых деревьев создают условия, при которых не происходит гниение корней и пропускается воздух.

В комплексе также рассказали о планах провести озеленение на территориях:

Каширского шоссе;

Волоколамского шоссе;

Щелковского шоссе;

Аминьевского шоссе;

Ленинского проспекта;

улицы Беломорской;

улицы 800-летия Москвы;

улицы Наметкина;

улицы Лобачевского;

улицы Обручева;

улицы Олонецкой;

Березовой аллеи.

Ранее Петр Бирюков сообщил , что около 11 тысяч деревьев и кустарников высадили в ходе благоустройства территорий 66 поликлиник в Москве.

Он также отметил, что в ходе благоустройства территорий детских поликлиник специалисты высадили около 630 деревьев и четыре тысячи кустарников, взрослых – 520 и 5,7 тысячи соответственно. На прилегающих территориях медучреждений смешанного типа было высажено 14 деревьев и 66 кустарников, добавил заммэра.



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