14:06Город
В Москве продолжат высадку деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Москве продолжают активно озеленять видовые пространства и магистрали. Об этом комплекс городского хозяйства столицы сообщил в своем телеграм-канале.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на ключевых магистралях и видовых пространствах. Всего в этом году высадим более пяти тысяч крупномеров. Очередной этап стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе", – говорится в публикации.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты решили осуществить посадку около 650 лип. По его словам, именно эти деревья отлично подходят для города. Они устойчивы к ветру и морозам, не подвержены болезням.
Планируется высадить:
- более 220 деревьев на улице 800-летия Москвы;
- свыше 1,2 тысячи деревьев на Щелковском шоссе;
- более 750 деревьев на Волоколамском шоссе.
Бирюков отметил, что все работы сотрудники комплекса проводят ночью, чтобы не создавать неудобств для горожан и не мешать дорожному движению.
На перечисленных территориях появятся следующие виды деревьев:
- липы;
- рябины;
- клены остролистные;
- березы;
- декоративные яблони;
- плакучие ивы;
- черемуха.
Саженцы помещают в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Для молодых деревьев создают условия, при которых не происходит гниение корней и пропускается воздух.
В комплексе также рассказали о планах провести озеленение на территориях:
- Каширского шоссе;
- Волоколамского шоссе;
- Щелковского шоссе;
- Аминьевского шоссе;
- Ленинского проспекта;
- улицы Беломорской;
- улицы 800-летия Москвы;
- улицы Наметкина;
- улицы Лобачевского;
- улицы Обручева;
- улицы Олонецкой;
- Березовой аллеи.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что около 11 тысяч деревьев и кустарников высадили в ходе благоустройства территорий 66 поликлиник в Москве.
Он также отметил, что в ходе благоустройства территорий детских поликлиник специалисты высадили около 630 деревьев и четыре тысячи кустарников, взрослых – 520 и 5,7 тысячи соответственно. На прилегающих территориях медучреждений смешанного типа было высажено 14 деревьев и 66 кустарников, добавил заммэра.
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