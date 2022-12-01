Шмелевский мост в районе Братеево отремонтируют

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты отремонтируют Шмелевский автодорожный мост в столичном районе Братеево, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Уточняется, что уже согласована соответствующая проектная документация.

Как пояснила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, движение по Шмелевскому мосту осуществляется более 20 лет.

По ее словам, во время работ специалисты заменят существующие деформационные швы из полимерно-битумной мастики и минерального заполнителя.

"Во время ремонтных работ мост продолжит свое функционирование, движение будет сохранено по двум полосам в каждом направлении", – рассказала она.

Яковлева отметила, что при ремонте моста будет занята проезжая часть Бесединского шоссе. Движение пешеходов будет реализовываться по существующим тротуарам или настилам, которые приспособят и для передвижения маломобильных граждан.

Также на время ремонтных работ специалисты установят временные знаки и нанесут дорожную разметку.

Ранее в столице завершили ремонт Нижегородской эстакады на Третьем транспортном кольце. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, эстакада требовала ремонта, поскольку на ее дорожном полотне образовались колеи, которые оказывали негативное влияние на безопасность движения.

Рабочие обновили дорожное покрытие на площади более 130 тысяч квадратных метров, заменили гидроизоляцию и устранили протечки в подмостовом пространстве.



"Интервью": Петр Бирюков – о столичных дорогах и благоустройстве

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