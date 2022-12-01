В столице продолжается обновление трамвайного депо имени П. Л. Апакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве специалисты обновляют историческое трамвайное депо имени П. Л. Апакова, которое находится на Шаболовке. В настоящее время готово 90% несущих конструкций производственного корпуса, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Скоро мы приступим к монтажу фасада, обустройству внутренних инженерных систем и полов. Объект культурного наследия – административное здание – ждет бережная реставрация. По распоряжению мэра Москвы полностью завершить реконструкцию трамвайного депо планируем до конца следующего года", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что общая площадь реконструируемой территории составляет 28,7 тысячи квадратных метров.

Административный корпус трамвайного депо имени П. Л. Апакова является объектом культурного наследия. В ходе реставрации его исторический облик будет сохранен.

Отмечается, что будущей весной начнут укладывать трамвайные пути, всего планируется обустроить 2,4 километра рельсового полотна. Предполагается, что обновленное депо будет обслуживать 60 современных трамваев нового поколения.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что площадь трамвайного депо имени Баумана на Сельскохозяйственной улице в ходе реконструкции увеличится в два раза. По его словам, после проведения работ суммарная поэтажная площадь трамвайного депо составит 34 100 квадратных метров, его высота – до 60 метров.

О том, что депо имени Баумана реконструируют, стало известно еще летом прошлого года. Тогда же Москомархитектура утвердила проект работ.

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