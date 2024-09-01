Александр Семенников принял участие в концерте "Пересменка из лета в осень" в Ясеневе

Фото: Ольга Нагорнова

В Сквере Олимпийских чемпионов в столичном районе Ясенево состоялся организованный досуговым центром "Атлант" трехчасовой концерт "Пересменка из лета в осень", в котором приняли участие ведущие артисты и коллективы России.



"Друзья, посмотрите, как меняется столица, как меняется юго-запад города, как меняется наш район! Совсем недавно на месте этого замечательного сквера был пустырь. А теперь здесь проводятся мероприятия самого высокого уровня. Сегодня будем наслаждаться выступлением звезд российской эстрады. Благодаря таким площадкам мы становимся ближе, больше узнаем друг о друге! Лето заканчивается, но праздник жизни продолжается!", – обратился к зрителям перед началом концерта депутат Московской городской Думы Александр Семенников.



Переход в красивую осень, полную идей и впечатлений, открыл танцевальный коллектив "Rush-Style", который заворожил зрителей взрывной пластикой своих композиций. Эстафету подхватил певец Sinai. Когда очередь дошла до шлягера "А у нас во дворе", ведущему концерта известному актеру Евгению Банифатову уже не надо было уговаривать публику подпевать.



Группа "Ассорти" в новом составе тоже не оставила никого равнодушным. "Красивая любовь", "Две души", "Пятница" и другие хиты в исполнении девушек вызвали бурю аплодисментов. Вслед за ними на сцену вышла группа "Интонация", исполнившая в том числе и саундтрек из популярнейшего сериала "Молодежка", в котором сыграл Евгений Банифатов.



Проводы лета продолжила певица Ju Linn, которая сорвала овации публики. Завершала концерт королева русского RnB Бьянка. То, как ее приветствовали ясеневцы, вероятно слышали даже жители соседних районов.

Ранее депутат Мосгордумы Евгений Герасимов посетил концерт ко Дню города, который состоялся в районе Кунцево. Он отметил, что каждый из присутствующих вносит свой вклад в развитие и процветание любимого города. Гости праздника смогли принять участие в танцевальном флешмобе, увидеть цирковые номера и услышать песни о Москве.

