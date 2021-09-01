Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца суток в столице ожидаются сильные дожди, гроза и усиление ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

В отдельных районах города может выпасть до 20 миллиметров осадков – почти треть месячной нормы.

На круглосуточное дежурство переведены аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.

Водителей призывают быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее синоптик предупредил о стремительном похолодании в Москве к выходным. На следующей неделе уже могут наступить первые заморозки в регионах России, где под утро столбики термометров буду опускаться до 0...+5 градусов.

