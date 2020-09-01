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17:41

Движение по участку проспекта Андропова ограничили до 2021 года

город строительство дороги метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта по участку проспекта Андропова – от дома 58б до улицы Маршала Шестопалова ограничено по 15 января 2021 года. Это связано со строительством Третьего пересадочного контура метро, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Как уточняется, ограничения распространяются на три полосы с сохранением движения по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

С 12 августа ограничили движение и на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения действуют до 19 ноября 2020 года.

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