Движение по участку проспекта Андропова ограничили до 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта по участку проспекта Андропова – от дома 58б до улицы Маршала Шестопалова ограничено по 15 января 2021 года. Это связано со строительством Третьего пересадочного контура метро, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Как уточняется, ограничения распространяются на три полосы с сохранением движения по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.

С 12 августа ограничили движение и на четырех участках Третьего транспортного кольца в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения действуют до 19 ноября 2020 года.

