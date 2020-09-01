Музей Победы запустил конкурс рассказов памяти писателя Владислава Крапивина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Победы запустил литературный конкурс памяти детского писателя Владислава Крапивина, сообщает пресс-службе музея.

Поучаствовать в нем могут школьники от 7 до 18 лет. Им нужно прислать на электронный адрес музея свои произведения с 1 сентября до 10 октября. Конкурс будет проходить в трех номинациях – 7–10, 11–14 и 15–18 лет. Итоги творческого состязания организаторы подведут 14 октября – в день рождения Крапивина.

Авторы трех лучших работ получат билеты на экскурсию по новой уникальной экспозиции музея "Подвиг Народа". Более того, победители смогут пригласить с собой по пять друзей.

Детский писатель Владислав Крапивин ушел из жизни утром 1 сентября. Писатель был повторно доставлен в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 после лечения пневмонии.

Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был удостоен премии Ленинского комсомола в 1974 году и премии президента Российской Федерации в 2014-м.

Первую свою книгу "Рейс "Ориона" Крапивин выпустил в 1962 году. Им были также написаны популярные книги "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой", "Сказки Севки Глущенко" и "Тень Каравеллы". Всего Крапивин выпустил более 200 книг на разных языках мира.

