Строительство бизнес-центра началось на месте недостроя около метро "Дмитровская"

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Компания STONE приступила к возведению бизнес-центра, общая площадь которого превысит 50 тысяч квадратных метров. Он появится на месте недостроя в ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

К настоящему моменту застройщик завершил демонтаж недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки на объекте, который располагается в Дмитровском проезде, перейдя к работе над созданием котлована и устройству стены в грунте.

"Завершить земляные работы и приступить к возведению монолита девелопер планирует в конце третьего квартала 2024 года, а закончить строительство – через три года. Договор о реорганизации участка площадью 0,54 гектара был подписан в 2022 году", – отметил Ефимов.

Инвестиции в данный проект составят 7 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект от него превысит 450 миллионов рублей. После завершения строительства в Тимирязевском районе появится 3,5 тысячи рабочих мест, подчеркнул вице-мэр.

Вместе с тем территория, на которой будет создан бизнес-центр, обладает высокой транспортной доступностью. Так, в трех минутах ходьбы от этого места располагаются станция метро "Дмитровская" и одноименная остановка МЦД-2. Проект также предусматривает реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети и создание проезда к зданию.

"В состав 23-этажного бизнес-центра, помимо офисных помещений класса А, войдет торговая галерея с отделениями банков, магазинами, аптеками и кафе. Общая площадь инфраструктурного блока превысит три тысячи квадратных метров. В результате жители района получат современный многофункциональный объект", – заявил, в свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Вместе с тем процесс строительства бизнес-центра на всех этапах находится под контролем Мосгосстройнадзора. Так, разрешение на строительство делового объекта с подземным паркингом, способным вместить 120 машин, было получено в июне 2024 года, рассказал председатель комитета Антон Слободчиков.

По его данным, застройщик уже направил извещение о начале строительно-монтажных работ. После этого была разработана индивидуальная программа выездных проверок, первая из которых должна состояться в октябре. На данный момент работы на стройплощадке ведутся с использованием трех экскаваторов и одного автокрана, подчеркнул Слободчиков.

При этом между бизнес-центром и торговой галереей планируется проложить открытый благоустроенный бульвар. Этот проект позволит создать новые пешеходные маршруты для жителей ближайших домов до метро и МЦД, а также получит значение новой инфраструктурной точки притяжения.

Между тем в столице ведется подготовка к строительству по 80 проектам КРТ общей площадью 964 гектара. На этих участках создадут около 228 тысяч рабочих мест. Кроме того, на трех участках в Тимирязевском и Войковском районах, а также в Щукине уже ведется строительство. Речь идет о жилых и деловых кварталах общей площадью более 785 тысяч "квадратов".