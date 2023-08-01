15:19Город
Большой зал Московского планетария закроется на модернизацию с 26 августа
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большой звездный зал Московского планетария закроют на модернизацию с 26 августа по 22 сентября текущего года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.
"Чтобы поддерживать на должном уровне визуальные параметры наших проекционных систем, нам необходимо провести модернизацию Большого звездного зала", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новая аппаратура позволит повысить качество и насыщенность изображения, усилить эффект глубины во время представлений.
До 26 августа зал будет работать в обычном режиме. При этом после начала работ все остальные локации будут по-прежнему доступны посетителям, а Музей Урании в период модернизации можно будет посетить в составе экскурсии.
Ранее стало известно, что с 1 августа меняется режим работы Московского зоопарка. Он будет доступен для посетителей ежедневно с 07:30 до 21:00, проход на территорию будет осуществляться до 20:00.
Режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа
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