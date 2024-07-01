Глава исполкома "Единой России" в Москве Руднев организовал в Кузьминках кинопоказ

Фото: Григорий Беликов

Руководитель исполкома партии "Единая Россия" в Москве Максим Руднев организовал кинопоказ на свежем воздухе в парке "Кузьминки-Люблино". Об этом он сообщил Агентству "Москва".

По его словам, с жалобой к нему обратились жители Кузьминок. Руднев пояснил, что в этом районе лишь один кинотеатр, а в Люблине – ни одного.

"Попросил помочь управу Кузьминок, и нам пошли навстречу. Как видите, организация на хорошем уровне – кино на больших экранах, удобные места для зрителей, для детей – мороженое", – рассказал Руднев.

Он уточнил, что жители района вдохновились примером Марьина, где уже не первый год летом проводят подобные киносеансы в парке 850-летия Москвы.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж у жителей соседних районов – около 300 человек пришли посмотреть на свежем воздухе мультфильм "Душа". Зрители, среди которых было много детей, могли расположиться перед большим экраном на мягких удобных пуфах.

Кинопоказы будут проводить в парке "Кузьминки-Люблино" каждую субботу на протяжении всего лета. Вход бесплатный, а выбор фильма останется за самими зрителями – проголосовать за фильм можно будет в соцсетях.

Кинопоказы проходят в Москве и в рамках проекта "Усадьбы Москвы", который продлится по 15 сентября. В фестиваль вошли несколько тематических направлений. Например, в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", в Екатерининском парке и других исторических местах сформированы тематические пространства старинной столичной дачи. Гости могут примерить костюмы ХIX века, посетить домашний театр и научиться готовить варенье.

