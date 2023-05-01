Больше 50 видов мороженого разработали в Москве к лету – Овчинский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная фабрика "БРПИ" разработала больше 50 видов мороженого к предстоящему летнему сезону. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой главу департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского.

"Столичные продовольственные предприятия сегодня активно модернизируют производства, запускают новые линии... <...> Выпуском продуктов питания в Москве занимается более 200 заводов. Среди них – фабрика мороженого, которая к новому летнему сезону увеличила свою продуктовую линейку на четверть – до 250 единиц видов", – рассказал Овчинский.

"БРПИ" выпускает сегодня как обычное мороженое, так и безлактозное. Кроме того, фабрика производит торты, молочные коктейли и другие десерты. При разработке новых видов мороженого предприятие ориентировалось на спрос потребителей на натуральный продукты.

Отмечается, что с 2017 года фабрика имеет статус промышленного комплекса. Ее продукция поставляется в магазины и более чем в 300 кафе по всей России и даже в странах СНГ.

Ранее Овчинский рассказал, что столичная компания IN+U Food на принципе импортозамещения расширила свой ассортимент. В частности предприятие начало выпуск растительных сырников без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра.

