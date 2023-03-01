Термально-оздоровительный комплекс построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В жилом комплексе "Скандинавия" в поселении Сосенском в ТиНАО построят термально-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Жидкин обратил внимание, что позитивное качество жизни в ТиНАО поддерживают не только за счет возведения коммерческих площадей, объектов социнфраструктуры, но и реализации инвестиционных проектов.

"ТиНАО удалось создать конкурентоспособные условия для развертывания и ведения любого бизнеса. Объем привлеченных инвестиций превысил отметку в 3,15 триллиона рублей", – цитируют Жидкина на портале мэра и правительства Москвы.

В новом оздоровительном комплексе будут функционировать термальная спа-зона, открытые и закрытые бассейны площадью 700 квадратных метров, банный комплекс, тренажерный зал и другие пространства. Центральной точкой комплекса станет единственный в РФ флоатинг-бассейн, предназначенный для расслабления всего организма, площадью 180 квадратных метров.

Ежегодно комплекс смогут посещать более 120 тысяч москвичей. Помимо этого, интерес к учреждению будет поступать от жителей соседних районов, заявил Жидкин.

Вместе с тем руководитель департамента отметил рост числа жителей ТиНАО за счет проделанной городом и инвесторами работы.

До этого стало известно, что в составе трех жилых комплексов в поселениях Внуковском и Сосенском, а также в Московском в ТиНАО построят 3 поликлиники. Они будут соответствовать всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. В медучреждениях будут созданы лаборатории, лечебно-профилактические подразделения, а также кабинеты функциональной диагностики.



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