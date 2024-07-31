Кабмин утвердил нормы для возобновления выплат многодетным на погашение ипотеки

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Кабмин России продлил предоставление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей еще на семь лет. Об этом сообщается в телеграм-канале российского правительства.

Теперь семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го, смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей и внести ее как платеж по ипотеке. При этом ипотечный договор быть заключен до начала июля 2031 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что благодаря этой помощи еще больше россиян переедут в новые дома и улучшат свои жилищные условия.

Ранее детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская предложила создать программу обменного фонда квартир для многодетных семей. Она отметила, что для этого нужно найти инвесторов, поговорить со строительным комплексом, когда у них остаются в собственности квартиры. Это жилье Ярославская предложила давать многодетным семьям. В случае принятия программы россияне смогут безвозмездно жить в такой квартире в течение 10 лет.

