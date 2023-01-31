В Фонде энергетического развития рассказали, хватит ли Европе запасов газа до весны

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Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, столкнутся ли европейские страны с проблемой нехватки газа этой зимой. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Точно хватит до конца зимы, тут вопросов нет. Тут вопрос, сколько останется по окончании зимы. Будет ли это 30%, 40% или больше. А вот если сравнивать с прошлым годом, то на текущий момент осталось бы ниже 50%, это точно", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что расход топлива зависит от погодных условий. В холод газа будет истрачено больше, объяснил он.

В этом году в европейских странах установилась теплая зима, добавил Пикин. Поэтому нет оснований полагать, что там возникнет нехватка газа и европейцы замерзнут.

Специалист рассказал, что количество потребляемого в Европе топлива удалось снизить за счет промышленной сферы. По его словам, некоторым заводам пришлось частично или полностью прекратить работу.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович рассказал, сможет ли зеленая энергетика в Европе заменить традиционную.

По мнению специалиста, в настоящее время работать исключительно на солнечной, ветряной и другой подобной энергетике проблематично, поскольку они прерывисты и эффективны только при определенных погодных условиях.

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

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