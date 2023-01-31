Экс-сотрудник Белого дома предрек США катастрофу после отказа стран от нефе-доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возможный отказ некоторых стран, в том числе Саудовской Аравии, от оплаты нефти в долларах может привести США к катастрофе. Такое мнение высказал помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

"Власть Вашингтона снизится вместе с долларом... Недавнее объявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто к принятию платежей за нефть в отличных от доллара валютах – это важное заявление", – следует из материала Робертса, размещенного на его сайте.

Прогнозируемая экс-сотрудником Белого дома катастрофа может произойти из-за негативного воздействия на США упадка спроса на доллар. Отказ от покупки нефти за доллары негативно повлияет на стоимость валюты и американскую инфляцию.

Вместе с тем Робертс заявил, что снижению авторитетности доллара на мировом рынке послужили санкции, которые в течение нескольких лет США вводили в отношении других стран.

Ранее экономист Денис Ракша не исключил, что в течение года курс доллара вырастет до 80 рублей. Подобное будет зависеть от баланса внешней торговли. Помимо этого, причиной станут резкие изменения баланса внешней торговли.



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