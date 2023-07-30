Кабмин РФ упростил онлайн-торговлю Калининградской области с материковой Россией

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В России начался эксперимент по электронной торговле между Калининградской областью и материковой частью страны, сообщается на сайте кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление о проведении эксперимента, который упростит таможенные процедуры при отправлении товаров из российского эксклава.

"В настоящее время товары, вывозимые за пределы особой экономической зоны, которая совпадает с границами Калининградской области, подлежат таможенному контролю. Беспошлинный вывоз товаров возможен только лично. Это обстоятельство препятствует развитию интернет-торговли в регионе", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что данный эксперимент позволит вывозить товары из Калининградской области с оформлением по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями. Они станут посредниками между продавцами этого региона и покупателями из остальной части России.

Однако упрощенный порядок планируется применять при стоимости товара не более 1 тысячи евро, и при весе товара не более 31 килограмма. Такие параметры установлены документами Евразийского экономического союза для беспошлинного ввоза товаров личного пользования.

Согласно постановлению, эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. Он позволит принять решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе.

"Подписанное постановление необходимо для реализации норм Федерального закона о проведении в Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли. Он был принят в марте 2023 года", – заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге РФ предложили провести с 1 сентября этого года по 1 декабря 2024 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов оптоволоконной продукции.

В рамках него будет прорабатываться вопрос прослеживаемости оборота оптоволоконной продукции с момента производства либо ввоза на территорию России до укладки волоконно-оптического кабеля подрядчиком при строительстве линий связи.