Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Грузия в 2024 году не закупала у России живых овец, но нарастила закупки крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные грузинской статистической службы.

В 2023 году расходы на импорт овец из Москвы в Тбилиси составили свыше 1,3 миллиона долларов. Закупки российского крупного рогатого скота за 2024 год выросли на 20% (на 2 миллиона долларов), достигнув значения в 12,8 миллиона долларов. Эти показатели стали максимальными с 2014 года.

Импорт российских свиней в Грузию также вырос почти на 20% (на 5 миллионов долларов), до 32,9 миллиона долларов, а объемы стали максимальными с 2001 года. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в эту страну на четверть больше лошадей.

По грузинскому импорту Россия стала лидером, на втором месте оказались Эстония и Латвия. Москва также заняла первую строчку по поставкам свиней в 2024 году, опередив Бельгию. Суммарный импорт Грузией живых животных из России достиг 45,8 миллиона долларов, на 14% превысив показатель 2023 года.

Ранее Великобритания решила не вводить в 2025 году дополнительные ограничения на поставки рыбопродукции из России, признав зависимость от нее.

В 2022 году Британия ввела пошлины в 35% на рыбу и морепродукты из России, что привело к почти полному прекращению прямых поставок. Но Лондон оставил за собой право получать российскую продукцию без пошлин, если она была обработана в третьих странах.

