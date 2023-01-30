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Курс доллара превысил 70 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, к 15:39 доллар вырос на 0,86%, до 70,055 рубля. Уже в 15:42 курс составил 70,03 рубля.

Ранее экономист Денис Ракша не исключил повышения курса доллара до 80 рублей в течение года. По его словам, это будет зависеть от баланса внешней торговли. Он пояснил, что в 2022 году положительное сальдо внешней торговли составляло почти 250 миллиардов долларов, а в этом году этот показатель сильно уменьшится.



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