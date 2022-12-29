Эксперт выступил за переход России к мобилизационной экономике

Фото: vk.com/a.segal

России нужна мобилизационная экономика, это единственный выход. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на старшего научного сотрудника МГУ, кандидата философских наук Александра Сегала.

Он пояснил, что многие считают, что мобилизационная экономика – экономика, которой управляют военные. Однако это не так, добавил эксперт.

"Это экономика, в которой, скажем так, спрямлены замысловатые способы управления. Непосредственный заказчик – государство, а исполнителями выступают государственные же предприятия", – поведал Сегал.

В качестве удачного опыта мобилизационной экономики он привел "Манхэттенский проект" по созданию первой ядерной бомбы. Эксперт напомнил, что в рамках проекта людей сажали в замкнутое пространство, откуда бы не вытекала информация. По его словам, эта система работала под контролем государства.

Сегал добавил, что сейчас Россия продолжает работать в парадигме, которая была в "тучные мирные дни".

"То есть мы сейчас выйдем на мировой рынок, накупим там всякие красивые электронные штучки и будем жить хорошо. Но уже ведь наступили на эти грабли, уже выяснилось, что нам могут перекрыть высокие технологии, нам могут перекрыть высокотехнологичные продукты", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас нужно вкладывать в науку и промышленность. Он отметил, что если не развивать науку, то не будет развиваться и промышленность.

Сегал выразил мнение, что российская экономика должна быть мобилизационной и самодостаточной.

У эксперта спросили, будет ли 2023 год более благоприятным для экономики. Он же сказал, что не склонен к радостному оптимизму.

"Слава богу, что те пертурбации, которые были в прошлом году, оказались не такими страшными, как нам обещали. Мне кажется, что гадости, которые можно сделать в отношении России, еще не все придумали", – заключил Сегал.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что показатель ВВП в России с января по ноябрь 2022 года снизился всего на 2% по сравнению с прошлым годом. Он также назвал ситуацию на рынке труда стабильной. По его словам, в ноябре этого года показатель безработицы опустился до 3,7%.



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