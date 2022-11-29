В российские магазины начали возвращаться акции и скидки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поставщики и торговые сети вернули скидки на продукты и непродовольственные товары, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательский компании NielsenIQ.

Отмечается, что в июле – сентябре текущего года акции стояли на паузе. При этом уже в третьем квартале этого года доля товаров с акциями была даже больше, чем в июле – сентябре 2021 года. При этом доля промоакций, которые в том числе предусматривают скидки на продукцию, год назад в денежном выражении составляла 48,5%, а с июля по сентябрь 2022 года – 51,4%.

Всего с октября 2021 года по сентябрь 2022 года доля промо на рынке товаров снизилась на пять процентных пунктов, до 45,5%. Это объясняется провалом, который был из-за отмены скидок в марте – апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к "черной пятнице" вырос в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом. Число посетителей маркетплейсов с мобильных устройств в период распродаж увеличилось более чем в три раза.

Таким образом, специалисты выяснили, что "черная пятница" является самой популярной распродажей в стране – мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга – 11.11. Кроме того, выросла доля мужчин, которая интересуется скидками, – с 30 до 40%.

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