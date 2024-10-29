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Минпромторг РФ предложил начать эксперимент по маркировке кондитерских изделий, говорится в постановлении, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, эксперимент распространяется на шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и другие виды сладостей. Его планируется провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.

России стоит подумать о введении мер регулирования и контроля в отношении рынка пищевых добавок и спортивного питания, уверены в министерстве промышленности и торговли. Так, в настоящее время в ведомстве идут дискуссии, касающиеся необходимости усиления требований в части техрегулирования в отношении биологически активных добавок.

