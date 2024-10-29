Новая купюра в 5 000 рублей стала доступна на Урале

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Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда были введены в оборот во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Уральского главного управления Банка России сообщает РИА Новости.

"Она уже в обороте, можно встретить во всех регионах Урала. Единственное, что, поскольку это не разменная банкнота, в магазине вряд ли можно ее получить, а в банках, например, при снятии денег со счета или со вклада, то вполне себе можно получить новые пятитысячные купюры", – сообщила собеседница агентства.

Новая купюра номиналом 5 000 рублей, на который изображены знаковые места Уральского федерального округа, была представлена Банком России в октябре 2023 года.

Ранее стало известно, что Центробанк России проведет онлайн-голосование для выбора символов новой банкноты в 1 000 рублей.

Денежный знак украсят достопримечательности Приволжского федерального округа, сначала их отберут эксперты, а уже в конце ноября представят окончательный список для жителей страны. При этом лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней.