Курс доллара на Мосбирже вырос до 70,71 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на старте валютных торгов вырос до 70,71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Его рост с последних торгов составил 31,25 копейки. В свою очередь, евро снизился на 13,75 копейки до 74,8 рубля.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин рассказал, что одним из факторов роста доллара может являться информация о намерениях Центробанка смягчить валютное регулирование. Он также не исключил, что в ближайшее время доллар зафиксируется на отметке 62–75 рублей, что является оптимальным показателем для экономики, потребителей и бизнеса.

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