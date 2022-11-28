Кабмин продлил ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство России продлило на шесть месяцев возможность для участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Согласно документу, организации – эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объеме корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 года. Такое решение должно защитить участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым в России до 31 декабря 2023 года продлевается срок специальных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. В феврале – марте 2022 года президент РФ издал ряд указов, которые касались специальных мер в экономике и стали ответом на антироссийские санкции.

Документ, в котором определяются меры по обеспечению финансовой стабильности в области валютного регулирования, запрещал российским юридическим и физическим лицам оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц. Кроме того, Центробанк наделили полномочиями определять суммы операций по переводу денежных средств иностранным компаниям и физлицам.

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