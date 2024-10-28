Россельхознадзор открыл рынок Кубы для российских поставщиков животноводческой продукции

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Россельхознадзор открыл рынок Кубы для отечественных поставщиков животноводческой продукции. Российские производители мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции уже могут начать поставлять свои товары. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

"В результате работы Россельхознадзора по открытию зарубежных рынков, а также на основании аудита, проведенного Национальным центром здоровья животных Кубы в 2024 году, кубинская сторона признала российскую систему проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения", – говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в страну цветов и бутонов из Казахстана. В ведомстве заявили, что данные ограничения были приняты в целях "сохранения фитосанитарного благополучия" страны, так как в ввозимой из Казахстана продукции был обнаружен западный цветочный трипс, который является полифагом.