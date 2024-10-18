Россия с 21 октября вводит временные ограничения на ввоз цветов из Казахстана

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Россельхознадзор с 21 октября вводит временные ограничения на ввоз в страну цветов и бутонов из Казахстана, передает RT.

В ведомстве заявили, что данные ограничения были приняты в целях "сохранения фитосанитарного благополучия" страны, так как в ввозимой из Казахстана продукции был обнаружен западный цветочный трипс, который является полифагом. Кроме того, отмечается, что цветы следовали в Россию в сопровождении "казахстанских фитосанитарных сертификатов", преимущественно выданных на продукцию недружественных стран".

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Под ограничения, которые начали действовать с 17 октября, также подпали семена льна масличного и семена подсолнечника для посева.