Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень параллельного импорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минпромторг РФ утвердил обновлённый перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту и вскоре направит документ в Минюст РФ. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст", – приводит его слова РИА Новости.

Осьмаков также рассказал, что работа над списком товаров для параллельного импорта продолжается, и новый в ведомстве могут подготовить еще через 2–3 месяца.

Ранее сообщалось, что в Минцифры РФ начали обсуждать запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG. Под ограничения могут подпасть не только мобильные устройства, но и различные запчасти для систем хранения данных и компьютеры, которые имеют российские аналоги или производятся в дружественных странах.



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