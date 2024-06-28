Захарова пообещала ответить на повышение пошлин ЕС на агропродукцию РФ и Белоруссии

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Москва примет ответные меры на повышение пошлин Евросоюза на российскую и белорусскую сельхозпродукцию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ЕС ранее решил повысить пошлины на импортируемые из РФ и Белоруссии зерновые, семена масличных культур, а также продукты их переработки, и корма для животных.

Захарова назвала такие действия де-факто очередными нелегитимными односторонними ограничениями в отношении России.

"Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать", – пообещала дипломат.

Ранее стало известно, что с 28 июня Евросоюз введет пошлины на импорт яиц и сахара с Украины, при этом ограничения вступят в силу в этот же день. По данным СМИ, выплаты за тонну белого сахара составят 419 евро, а за тонну сахара-сырца – 339 евро. В свою очередь, цена яиц вырастет на 30 центов за килограмм.

Между тем замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил, что уровень тарифов соответствует соглашению между ЕС и Украиной, однако Киев планирует улучшить свою позицию во время переговоров с Брюсселем.

