Российских производителей сахара могут обязать заморозить цены

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Минсельхоз РФ может вновь ввести регулирование цен на сахар, обязав производителей данной продукции зафиксировать ее оптовую стоимость. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Поводом для рассмотрения такой инициативы послужил резкий рост цен на сахар, зафиксированный в период с 19 по 25 декабря. По информации Национальной товарной биржи, оптовая стоимость сахара в Центральном федеральном округе выросла на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 49 636 рублей за тонну. Таким образом, к концу недели показатель достиг отметки в 52–53 рубля за килограмм.

Участники рынка отмечают, что главной причиной повышения цен стало падение курса рубля к иностранным валютам. По словам замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, фиксирование стоимости сахара будет необходимо, если за первый квартал нового года года его оптовая цена поднимется выше 50–53 рублей за килограмм.

В прошлом году Минсельхоз уже прибегал к мерам по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Тогда стоимость килограмма сахара была зафиксирована на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей – для розницы, литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

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